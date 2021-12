"Ho visto un ragazzo cadere nel Tevere, correte": setacciato il fiume. Ricerche in corso

"Ho visto un ragazzo cadere nel Tevere, correte". Questa la chiamata giunta al Numero Unico per le Emergenze nella mattinata di oggi, giovedì 2 dicembre. A dare l'allarme intorno alle 8 un passante, che avrebbe visto un giovane perdere l'equilibrio e finire nel fiume. Sul posto il reparto Volanti della polizia di Stato, che ha raccolto la denuncia del testimone, dando così il via alle ricerche.

Il ragazzo, secondo la testimonianza del passante, sarabbe scivolato da una banchina, all'altezza di Ponte Cestio. Al momento, però, nessun corpo è stato trovato, né nei pressi della zona indicata, né in altre parti del fiume.

Non trovando nessuno in quel tratto, sono stati allertati i nuclei delle forze dell'ordine fino a Ostia e Fiumicino, alla foce, per scandagliare il Tevere alla ricerca del giovane scomparso.