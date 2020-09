Scomparso da luglio viene ritrovato dalla polizia in stato confusionale a Testaccio

Scomparso da due mesi è stato ritrovato dalla polizia in stato confusionale. Erano le le 07:30 di venerdì scorso, quando alla sala operativa della Questura di Roma, è arrivata la chiamata di un uomo che diceva di aver visto in strada, nei pressi del distributore Agip di via Galvani, una persona corrispondente alle descrizioni di un uomo scomparso nel mese di luglio e che lo aveva riconosciuto in quanto lo aveva visto tra le persone ricercate della trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?”.

I poliziotti del commissariato Celio, giunti sul luogo dell’”avvistamento”, hanno notato un uomo trasandato che vagava senza meta, lo hanno avvicinato ed hanno notato che lo stesso era in possesso di un biglietto con sopra scritto un nome femminile ed un numero di telefono.

Gli agenti hanno contattato immediatamente il numero al quale ha risposto una donna che affermava di essere la sorella e riferiva che il fratello era scomparso da Monterotondo nel mese di luglio scorso per cui ne aveva denunciato la scomparsa e, per ritrovarlo, si era anche rivolta alla nota trasmissione televisiva.

La donna, nel manifestare gioia per il ritrovamento del fratello, si è poi portata presso gli uffici di polizia, dove le è stato affidato.