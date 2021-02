Scomparso Mario De Angelis, il segnale del cellulare agganciato a Roma Nord. L'appello dei familiari

Il suo cellulare si è agganciato ad una cella telefonica nella zona del parco dell'Inviolatella Borghese, a Roma Nord, poi il nulla. A far perdere le proprie tracce Mario De Angelis, 77enne allontanatosi da due giorni dalla sua abitazione in zona Torrevecchia-Pineta Sacchetti. Sparito nel nulla, i familiari dell'uomo dopo averne denunciato la scomparsa alla polizia hanno lanciato un appello per ritrovarlo.

Alto 1,75, calvo, vestito con jeans e giubbino blu, Mario De Angelis è uscito dalla sua abitazione di via Suor Celestina Donati intorno alle 14:30 del 3 febbraio, per andare a fare una passeggiata. Poi è sparito. Attivati i soccorsi i cani molecolari hanno individuato le sue tracce ad una fermata del bus dove l'anziano sarebbe stato visto salire a bordo di un mezzo pubblico in direzione Boccea.

Diramato l'appello di ricerca anche tramite Penelope onlus, associazione che promuove a livello territoriale occasioni di incontro per le famiglie che hanno vissuto l'esperienza della scomparsa di un proprio congiunto e del quale non si hanno più notizie, chiunque avesse informazioni su Mario De Angelis può contattare le forze dell'ordine al 112, all'associazione Penelope al numero 3396514799 o al nipote del 77enne al numero 3498403120.