Scomparso da Livorno da dieci giorni, Ifti avvistato alla stazione Termini: l'appello del papà

È sparito nel nulla da Livorno lo scorso 16 di maggio. Iftekar Iqbal, per tutti Ifti, ha 15 anni, vive nel capoluogo toscano e frequenta il primo anno di liceo. Sparito nel nulla dieci giorni fa si sarebbe poi recato a Roma dove è stato localizzato il suo cellulare. Capitale dove è arrivato anche il papà dell'adolescente, che tramite le associazioni Penelope Lazio e Toscana ha lanciato un appello per aiutarlo a ritrovare Ifti.

Quindici anni, cingalese, Ifti è un ragazzo mite. L’adolescente avrebbe preso un treno il pomeriggio dello scorso 16 maggio diretto a Roma. Nelle ore successive il suo smartphone è stato localizzato nella zona della stazione Termini. Nella Capitale è quindi arrivato anche il papà che dopo aver mostrato la foto di Ifti ha avuto riscontri della sua presenza nella zona dello scalo ferroviario dell'Esquilino. Sembrerebbe sia stato visto chiedere soldi per un panino e forse anche fare la fila presso i presidi di distribuzione di cibo ai senza dimora.

Nel frattempo si sono moltiplicati gli appelli per il ragazzo, non ultimo quello di ex docenti e compagni di classe delle scuole medie Borsi, frequentate da Ifti prima del passaggio al liceo Enriques di via della Bassata. "Lo aspettiamo tutti a braccia aperte - le parole rilasciate a LivornoToday dall'ex insegnante di Lettere, Chiara Mangini -, Ifti è un ragazzo meraviglioso che ha sempre avuto grande rispetto delle regole e studiato con passione. Voleva fare medicina, il padre venne a parlare con noi e ci chiese quale fosse l'indirizzo migliore per il figlio. Se fosse successo qualcosa di cui ha paura a parlare, sappia che qui gli vogliamo tutti bene e insieme possiamo affrontare le cose. Tutto si può risolvere". L'ipotesi è che possa essersi allontanato volontariamente, forse aiutato anche da qualcuno. "È rimasto molto legato con due o tre ex compagni delle medie con i quali è andato anche alle superiori - continua Mangini -. La famiglia e la comunità bengalese si stanno adoprando tantissimo per cercarlo e anche noi stiamo cercando di fare il possibile. Stamani ci siamo sentiti con gli altri ex docenti e so che anche all'Enriques professori e compagni di classe lo stanno aspettando con ansia. Siamo tutti a disposizione, Ifti deve sapere che qui sarà sempre accolto".

Ad aiutare il padre di Ifti nelle ricerche le associazioni Penelope Toscana e Lazio, che si occupano di persone scomparse. Alto 1,60, capelli e occhi neri, al momento della scomparsa indossava una giacca nera, felpa bianca e nera con fiori, scarpe da ginnastica bianche e uno zaino rosso e nero. "Chiediamo la massima condivisione della foto di Ifti anche presso le strutture di accoglienza e assistenza dei senza dimora - l'appello delle due onlus - . Oggi 26 Maggio, all’indomani della giornata internazionale dei minori scomparsi, a Livorno si terrà un presidio per Ifti, mentre Penelope Lazio supporterà il padre nella ricerca di Ifti per la città di Roma".

Chiunque avesse informazioni può contattare il 112 e Penelope al numero al 320 9479360.