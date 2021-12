Scomparso da casa: ritrovato al capolinea dei bus dopo 5 giorni di ricerche

Finiscono con un lieto fine le ricerche di Fausto M., 59enne residente nella provincia di Viterbo sparito dalla sua abitazione lo scorso 10 di dicembre. A trovarlo alle prime ore di mercoledì 15 dicembre al capolinea dei bus i carabinieri. In buone condizioni l'uomo è stato poi affidato alle cure del personale del 118.

In particolare l'uomo, allontanatosi da Bassano Romano è stato avvistato in piazza Sandro Ciotti, piazzale dei capolinea dei bus di Saxa Rubra, a Roma Nord. Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono quindi intervenuti i carabinieri della stazione Tomba di Nerone. Avvicinato dai militari dell'Arma l'uomo non ha saputo fornire spiegazioni riguardo alle motivazioni che lo hanno portato all'allontanarsi dalla sua abitazione della Tuscia.

L'uomo, una volta medicato, è stato riaffidato ai familiari che lo cercavano da quasi una settimana.