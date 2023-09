Scomparsa dall'aeroporto di Fiumicino: medico legge l'appello dei familiari e viene ritrovata in ospedale

Riconosciuta in foto da un medico tramite un appello di ricerca diffuso dai familiari e pubblicato sui giornali potrà ora riabbracciare i suoi familiari. Sparita dallo scorso 19 settembre la donna, una insegnante leccese in pensione residente nella Capitale, era ricoverata all'ospedale San Camillo di Roma. A darne notizia il fratello, contattato nella notte fra sabato e domenica dalla polizia per la lieta notizia.

Settanta anni, come racconta il fratello al nostro giornale, la donna era atterrata all'aeroporto Leonardo Da Vinci lo scorso martedì, di ritorno a Fiumicino dopo una breve vacanza a Dublino. Contattati i familiari dalla stessa, della donna si erano perse le tracce, con il telefono spento e nessuna informazione da parte della stessa.

A Roma nel 2022 sono scomparse più di mille persone

Diffuso un appello di ricerca, la 70enne è stata riconosciuta da un medico dell'ospedale San Camillo, dove era stata portata la stessa notte di martedì scorso dopo essere stata trovata in stato confusionale nella zona dell'aeroporto di Fiumicino.

Informata la polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Monteverde di polizia. Identificata, hanno quindi contattato il fratello comunicandogli la presenza dell'insegnante in pensione al nosocomio romano di circonvallazione Gianicolense.