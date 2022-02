Il bar dove si scommette al totonero

Sono entrati in borghese nel bar affollato fingendosi normali clienti ed hanno trovato un avventore a cui era appena stata rilasciata una "ricevuta" su un blocchetto di fogli in carta copiativa. Una scommessa da 250 euro su una partita di coppa europea con una quota di vincita accanto. Ad accettare le scommesse del totonero, o gergalmente 'picchetto', il titolare di un bar a Torre Maura, con l'uomo poi finito denunciato dalla polizia.

Ma cosa è il totonero? Le scommesse clandestine - e quindi illegali - sui risultati di partite di calcio, ma anche sulle corse dei cavalli ed altre manifestazioni sportive. Un fenomeno molto in voga negli anni '70, '80 e '90, decenni nel corso dei quali furono coinvolti anche molti giocatori e dirigenti di squadre di serie A italiana che scontarono poi squalifiche durate anche più di un anno. 'Picchetto' solitamente retto da una persona che raccoglie le scommesse illecitamente con quote di vincita variabili a seconda della scommessa.

A scoprire il bar delle scommesse clandestine sono stati gli investigatori del VI distretto Casilino Nuovo di polizia, diretto dalla dottoressa Isea Ambroselli, con l’ausilio delle nibbio dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, dell’unità cinofila della questura, del reparto prevenzione crimine Lazio.

In tale contesto, a seguito di ispezione nel bar di Torre Maura, è stata contestata una violazione di carattere amministrativo con prescrizione per carenze strutturali in materia igienico sanitarie, con contestuale multa di 1.000 euro. Sono state contestate anche altre 2 violazioni per inosservanza sindacale inerente gli orari di spegnimento degli apparecchi elettronici leciti con vincita in denaro e l’altra per esercizio abusivo di scommesse sportive per la quale il titolare, in concorso con un’altra persona.

Servizi straordinari di controllo

Durante i servizi, gli investigatori del VI distretto Casilino unitamente agli agenti della sezione volanti hanno arrestato un cittadino romeno di 19 anni, con precedenti di polizia responsabile di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. L’uomo infatti, durante un controllo, è stato trovato in possesso di alcuni grammi di eroina e cocaina.

Dovrà rispondere dello stesso reato anche una coppia, rispettivamente di 72 e 42 anni. Grazie ad una segnalazione giunta presso la sala operativa della questura tramite l’applicazione “YouPol”, gli agenti dello stesso distretto, durante la perquisizione a casa dei due soggetti a Tor Bella Monaca, hanno rinvenuto 235 grammi di hashish.

L'applicazione YouPol

Ricordiamo che l’applicazione gratuita YouPol nasce nel 2017 proprio dall’esigenza di una partecipazione più attiva con la cittadinanza in supporto delle categorie più fragili. Grazie alle innovazioni tecnologiche e alla larga diffusione di smart-phone tra tutte le fasce di età, è diventato più semplice e capillare segnalare situazioni che hanno bisogno di attenzione. L’applicazione si può scaricare gratuitamente ed è disponibile per dispositivi ios e android. E’ caratterizzata dalla possibilità di trasmettere in tempo reale messaggi ed immagini agli operatori della polizia di stato così anche chi è stato testimone diretto o indiretto può denunciare il fatto all'autorità di polizia, inviando un messaggio anche con foto e video.

Servizia antirapina

Le attività sono proseguite anche con l’istituzione di posti di controllo da parte degli agenti del reparto prevenzione crimine Lazio durante i quali sono state identificate 73 persone e 32 veicoli. Le unità moto montate dell’ufficio prevenzione generale e soccorsopubblico hanno effettuato servizi antirapina nelle zone della Borghesiana, Ponte di Nona e Roma est presso esercizi pubblici quali farmacie, uffici postali. Istituti di credito, supermercati, tabaccherie.

Al termine del servizio le persone identificate sono state 92 di cui 11 di origine straniera e 29 con precedenti di polizia e sono state sottoposte alla verifica del possesso del green pass 10 persone.