Scippa collanina a un turista, bloccato da carabinieri in borghese

Ha tentato di strappare la collanina a un turista pensando di farla franca nel caos della movida trasteverina. Non ha fatto i conti però con la presenza di carabinieri in borghese che in quel momento passavano in zona. I fatti sono avvenuti nella serata di sabato, sul Ponte Sisto.



Un turista olandese di 20 anni, era in compagnia degli amici in uno dei luoghi simbolo della movida cittadina del Centro storico – Ponte Sisto – quando gli si è avvicinato un individuo alle spalle. L’uomo, un cittadino di origine marocchina di 33 anni, ha tentato di scippargli la collana in oro che portava al collo. Il giovane malcapitato ha reagito ingaggiando una colluttazione. Una pattuglia di Carabinieri in borghese della stazione Trastevere che stava transitando lungo la strada ha notato la scena ed è subito intervenuta.



Il 33enne ha tentato di scappare spintonando e cercando di colpire anche i Carabinieri che però lo hanno bloccato e arrestato. La collana in oro è stata restituita al proprietario e l’uomo è stato portato in caserma in attesa del rito direttissimo.