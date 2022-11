Scippata della borsa rincorre i ladri insieme ai passanti e li blocca dopo un inseguimento nel quartiere

Ha urlato e chiesto aiuto. Non si è persa d'animo e insieme ad alcuni passanti che l'hanno vista in difficoltà, hanno rincorso i ladri bloccandoli dopo un insieguimento tra le vie del quartiere. Ad arrestarli ci ha poi pensato la polizia. È quanto successo nella serata di ieri, a Colli Aniene.

Vittima del furto una donna di 48 anni. Stava camminando in via Ernesto Rossi quando due giovani, un 28enne e un altro ragazzo di 25 anni, entrambi romeni, le hanno scippato la borsa. La vittima, di origini francesi, li ha inseguiti aiutata da alcuni cittadini. Gli agenti del reparto volanti, in zona per un controllo del territorio, hanno notato la scena e sono intervenuti. I due ladri sono stati arrestati con l'accusa di furto. La borsa recuperata, è stata restituita alla donna.