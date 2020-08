Termini: 17enne rapinato della collana d'oro da una coppia di ragazzi

Rapinato della collana d'oro a Termini. Vittima un 17enne romano. E' accaduto la scorsa notte quando i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Roma Centro hanno denunciato in stato di libertà una coppia, lei 20enne di origini campane, lui 21enne cittadino egiziano, senza fissa dimora e con precedenti, con l’accusa di furto aggravato in concorso.

I Carabinieri sono intervenuti, a seguito di una richiesta giunta al 112, da parte di un 17enne romano, il quale riferiva di essere stato vittima del furto della collanina d’oro, ad opera di una coppia di sconosciuti, mentre passeggiava nei pressi di Piazza dei Cinquecento.

Una volta arrivati sul posto, i militari hanno contattato la vittima e acquisito la descrizione dei due ladri. Dopo pochi minuti la coppia è stata individuata e bloccata in via Giolitti.

Condotti in caserma la coppia è stata riconosciuta dalla vittima e per loro è scattata la denuncia in stato di libertà