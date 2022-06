Scippa un'anziana e si nasconde nei garage condominiali

Ha strappato la catenina d'oro ad un'anziana che camminava in strada poi si è nascosto in un garage condominiale. Una fuga che non è stata sufficiente ad uno scippatore, poi trovato dai carabinieri ed arrestato. E' accaduto all'Alessandrino, quadrante sud est della Capitale.

In particolare sono stati i carabinieri della stazione Roma Alessandrina ad arrestare un 34enne del Marocco, senza fissa dimora e con precedenti, per il reato di rapina impropria. L’uomo ha avvicinato alle spalle una 72enne romana e le ha strappato la collanina in oro che aveva al collo. La donna ha inizialmente trattenuto l’uomo che, riuscito a divincolarsi, è fuggito in direzione di via della Bella Villa dove è stato raggiunto e bloccato dai militari dell'Arma all’interno di un box auto dove si era nascosto.

La refurtiva è stata recuperata e riconsegnata alla vittima.