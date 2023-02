Scippi e furti ai turisti, presi i predoni della metro

Due arresti per scippi e furti ai danni dei turisti che in questi primi giorni di febbraio affollano la Capitale. I carabinieri del gruppo di Roma hanno intensificato i controlli proprio per prevenire episodi di questo genere nei luoghi di maggiore afflusso turistico, e il bilancio dell'attività è di due uomini manette.

Il primo arresto è avvenuto alla stazione Barberini, dove i militari della stazione di viale Libia hanno arrestato una 24enne di origini bosniache, con precedenti e senza fissa dimora, bloccata mentre sfilava lo smartphone dalla tasca della giacca di una giovane turista inglese che attendeva l’arrivo del treno sulla banchina.

Sempre nella metropolitana capitolina, i carabinieri della stazione di viale Eritrea hanno arrestato un 54enne cittadino cubano, anche lui senza fissa dimora e con precedenti, che si era impossessato del telefono che un turista italiano aveva all'interno della tasca dei pantaloni. Quando i militari lo hanno bloccato è stato recuperato anche il cellulare, restituito al proprietario. Per i due episodi di furto, le vittime hanno presentato regolare denuncia e gli arresti sono stati convalidati.