Termini: 18enne rapinata della catenina d'oro, scippatore fermato dai passanti

E' stata rapinata da una coppia di malviventi a due passi dalla stazione. Vittima una 18enne macedone, presa di mira dal duo criminale nella zona di Termini. Uno scippo messo a segno mentre l'adolescente si trovava in via Giovanni Giolitti, all'Esquilino.

Rapinata dalla catenina d'oro del valore di 600 euro che portava al collo da due uomini, la ragazza ha quindi chiesto aiuto. Sono poi stati gli agenti del Commissariato Esquilino ad intervenire con i poliziotti che hanno poi fermato poco distante uno degli autori dello strappo, già bloccato da alcuni passanti.

Identificato in un 24enne marocchino è stato arrestato per furto aggravato. Continuano le ricerche per rintracciare il complice riuscito invece a fuggire.

Scippo all'Appio Claudio

All'Appio Claudio sono invece stati gli agenti del Commissariato Appio ad arrestare per furto aggravato un 22enne peruviano. Il giovane poco prima aveva rubato la borsa ad una donna in via Acerenza.