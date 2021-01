Escalation di scippi al Montesacro: cresce la paura fra gli abitanti

Una serie di scippi messi a segno con la medesima modalità da quello che secondo le descrizioni delle vittime sembrerebbe essere lo stesso rapinatore. Un bandito che si aggira fra le strade del III Municipio Montesacro a bordo di uno scooter a caccia di possibili prede. Sono almeno tre i furti con strappo messi a segno in altrettanti giorni fra Montesacro, il Nuovo Salario e Val Melaina. Una escalation di criminalità che ha fatto crescere la paura fra gli abianti del Municipio di Roma nord est che hanno fornito agli investigatori una descrizione del bandito, lanciando l'allarme sui gruppi social di quartiere.

Andando a ritroso l'ultima vittima è stata una ragazza presa di mira intorno alle 18:00 di ieri su via di Valle Melaina. Scesa dalla vettura la donna è stata infatti avvicinata da uno scooterista che procedeva verso di lei sul marciapiede. Nemmeno il tempo di rendersene conto che la vittima è stata scippata della borsa con il ladro poi fuggito a tutta velocità a bordo del mezzo a due ruote. Poi l'intervento delle volanti della polizia che dopo aver ascoltato la vittima hanno cominciato le ricerche del malvivente ma con esito negativo.

Uno scippatore che, a quanto sembra, non fa distinzione di età e che ha messo a segno un precedente scippo in via Luigi Chiala, al Nuovo Salario. In questo caso nel mirino del ladro una donna che si trovava in strada in compagnia del marito, avvicinata da dietro da uno scooterista che le ha strappato la borsa per poi fuggire con la stessa.

Dal Nuovo Salario a Montesacro cambiano le strade ma non cambia il modus operandi, come accaduto in piazza Monte Baldo lo scorso lunedì 11 gennaio. Uno scippo raccontato nei dettagli fra i gruppi di quartiere dal figlio della vittima: "Mia madre mentre stava camminando sul marciapiede in direzione via Gargano è stata vittima di scippo della borsa con strappo. Costui era a bordo di un motorino, procedeva contro senso di marcia, è salito sul marciapiede alle spalle di mia madre e le ha strappato la borsa.Successivamente ha invertito il senso di marcia in direzione viale Adriatico ed è fuggito. La borsa rubata è in pelle di colore grigio chiaro con un profilo bianco e al suo interno conteneva Tutto. Mia mamma fortunatamente sta bene, eccetto il grande spavento. Lo stesso accaduto ho letto è successo anche a Conca D'oro, per ben due volte".