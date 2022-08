Rapinato mentre getta la spazzatura insegue lo scippatore per le strade del quartiere

Avvicinato con una scusa mentre gettava la spazzatura sotto casa è stato scippato della catenina d'oro. Uno strappo che ha trovato però la reazione della vittima, un uomo di 70 anni romano, che nonostante la non più giovanissima età si è messo all'inseguimento del rapinatore che è stato poi bloccato dalla polizia. E' accaduto nel pomeriggio di martedì a Prati.

I fatti intorno alle 18:00 quando l'anziano residente in zona è sceso in via Carlo Poma per gettare la spazzatura. Ad avvicinarlo alle spalle richiamando la sua attenzione con una scusa lo scippatore, che dopo averlo distratto gli ha strappato la collana d'oro che portava al collo dandosi alla fuga a piedi per le strade del quartiere.

Alle sue spalle il 70enne che non lo ha mai perso di vista e lo ha inseguito sino a viale Giuseppe Mazzini dove lo scippatore è poi finito nella mani della polizia. Restituita la refurtiva alla vittima, il ladro è stato identificato in un cittadino marocchino 35 anni. Arrestato dagli agenti del commissariato Prati è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria.