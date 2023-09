Spintona anziana e le ruba la collana d'oro, poi scappa in tram

Ha scippato un'anziana ed è scappato in tram ma la sua corsa è stata interrotta dagli agenti delle volanti. L’uomo, in via Salaria angolo via Arno, ha spintonato una donna anziana di 84 anni, derubandola della catenina in oro che aveva al collo. I poliziotti giunti prontamente sul posto, dopo aver ricevuto dalla vittima la descrizione del rapinatore, si sono messi sulle sue tracce, notandolo poco dopo in via Regina Margherita mentre saliva a bordo di un tram.

Gli agenti quindi hanno seguito il tragitto del tram fino a via Nomentana dove, approfittando del semaforo rosso, sono riusciti a salire a bordo e a bloccare il 29enne, che una volta fatto scendere dal mezzo è stato trovato in possesso della catenina in oro poco prima rubata.

Identificato in un cittadino nigeriano di 29 anni, al termine degli accertamenti è stato arrestato per rapina. Convalidato l’arresto l’autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere.