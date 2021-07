Sospeso lo sciopero del 12 luglio a Roma. E domenica per la finale degli europei stop a tram e bus

La finale degli Europei tra Italia Inghilterra fermerà il servizio di superficie del trasporto pubblico romano. E' quanto disposto dal Questore di Roma Mario Della Cioppa in accordo con il Prefetto Matteo Piantedosi. Da un lato il timore di danneggiamenti, dall'altro quello di esporre gli autisti a possibili aggressioni, unito ai rallentamenti che gli ingorghi da eventuali festeggiamenti potrebbero provocare, ha spinto le autorità di pubblica sicurezza, a prendere la decisione drastica.

Finale italia Inghilterra: a Roma cambia il trasporto pubblico

A garantire il servizio di trasporto pubblico sarà unicamente la rete metropolitana che, informa Atac, "in occasione della finale del campionato europeo di calcio Uefa 2020 tra Italia e Inghilterra effettuerà servizio straordinario con ultima corsa alle ore 1.30". Parallelamente la stessa azienda comunica che "bus, filobus e tram effettueranno l'ultima corsa alle ore 21; rete bus notturna è sospesa sino ore 3.30; la ferrovia Termini-Centocelle vedrà ultima partenza da Centocelle alle ore 21, da Termini alle ore 21.30; per la ferrovia Roma-Lido le ultime partenze da Porta San Paolo e da Colombo alle ore 23.30; la Roma-Viterbo nel servizio urbano vedrà ultima corsa da Flaminio alle ore 22.10 e da Montebello alle ore 22.38.

Sciopero Atac sospeso

Sospeso invece lo sciopero che era in programma per lunedì 12 luglio. A comunicarlo, in una nota, è il sindacato Faisa Cisal, che nei giorni scorsi aveva annunciato l'agitazione di ventiquattro ore riguardante i lavoratori dell'Atac. La decisione dopo la firma di un verbale d'accordo

Linee di periferia a rischio

Confermata invece l'agitazione di RomaTpl, indetta dal sindacacato Usb (qui tutti i dettagli). Possibili stop tra le 8,30 e le 17 e dalle 20 a fine servizio diurno per le seguenti linee: 08, 011, 013, 013D, 017, 018, 022, 023, 024, 025, 027, 028, 030, 031, 032, 033, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 048, 049, 051, 053, 054, 055, 056, 057, 059, 066, 074, 078, 081, 086, 088, 135, 146, 213, 218, 226, 235, 314, 339, 340, 343, 349, 404, 437, 441, 444, 445, 447, 502, 503, 505, 541, 543, 546, 548, 552, 555, 557, 657, 660, 663, 665, 701, 702, 710, 711, 721, 763, 763L, 764, 767, 771, 777, 778, 787, 789, 808, 889, 892, 907, 908, 912, 982, 985, 992, 993, 998 e 999, C1 e C19.