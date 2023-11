Sciopero Roma, domani venerdì 17 novembre metro, treni e bus a rischio. Tutte le informazioni

I lavoratori di bus, metro, tram e treni di Roma incroceranno le braccia domani, venerdì 17 novembre, in occasione dello sciopero proclamato da Cgil e Uil. Inizialmente la protesta sarebbe dovuta durare l'intera giornata ma dopo l'intervento del Garante per gli scioperi e la precettazione del ministero dei trasporti, i sindacati sono stati loro malgrado costretti a limitare l'agitazione dalle 9 alle 13.

Sciopero 17 novembre

Ad essere coinvolti sono i lavoatori delle reti di Atac e Roma Tpl. In regione, nelle stesse ore saranno coinvolte le linee di Cotral e Trenitalia. Sulla rete Atac lo sciopero riguarda anche i collegamenti eseguiti da altri operatori in regime di subaffidamento. Durante le sciopero, nelle stazioni della rete metroferroviaria che resteranno eventualmente aperte, non sarà garantito il servizio di scale mobili, ascensori e montascale.

A rischio anche il servizio delle biglietterie mentre i parcheggi di interscambio restano aperti. I bike box delle stazioni, eventualmente chiuse, non saranno disponibili ad eccezione del box della stazione Ionio.

Metromare e Roma-Nord

Cotral, che gestisce il servizio sulla Metromare e la Roma-Nord ha fatto sapere che saranno garantite le corse con orario di partenza programmato nelle fascie orarie da inizio servizio alle 8:30 e dalle 17:00 alle 20:00.