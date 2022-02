Sit in davanti al ministero della transizione ecologica: attivisti per l'ambiente in sciopero della fame

Non si ferma la protesta degli attivisti per l'ambiente. Dopo aver imbrattato la sede del ministero della transizione ecologica ed essersi incatenati in via XX settembre davanti al dicastero delle politiche agricole e forestali ancora un blitz di "Ultima generazione - assemblee cittadine Ora!" che martedì mattina hanno iniziato uno sciopero dalle fame davanti al Mite in via Cristoforo Colombo, alla Garbatella. Come scrivono i manifestanti: "Dalle ore 10 in un sit-in davanti al ministero della transizione Ecologica, Laura, Beatrice, Callune, Jacopo e Peter, impegnati nella campagna Ultima Generazione - Assemblee cittadine Ora! hanno iniziato uno sciopero della fame".

Come spiegano i manifestanti: "Il fine era il medesimo delle azioni portate avanti finora: ottenere un incontro pubblico con il ministro Cingolani in cui si discuta come affrontare lo stato di emergenza climatica ed ecologica in atto. L’azione non ha tardato a produrre effetti: il vice capo di gabinetto, dottor De Salvo, ha accolto una piccola delegazione. Nell’incontro è stata dettata la seguente condizione affinché la richiesta di incontro pubblico venisse ascoltata dal ministero: chiedere scusa per i fatti dello scorso 2 febbraio".

Attivisti di Ultima generazione che "rifiutano questa richiesta condizionata", precisando di essersi assunti da subito la responsabilità dell'azione compiuta. "Ultima Generazione intende assumersi la responsabilità del gesto anche su un piano civile, chiedendo scusa alla collettività per i danni arrecati che saranno risanati con soldi pubblici. Precisa anche di aver agito per attirare l’attenzione sulla disastrosa situazione climatica ed ecologica: il tema unico da affrontare col ministro, senza condizioni. In tal senso - concludono - sarebbe importante che anche il ministro Cingolani si prendesse le proprie responsabilità e informasse, pubblicamente appunto, su come intende usare i milioni di euro pubblici che dovrebbero salvare la collettività dalla catastrofe climatica, dalla scarsità di acqua e cibo, dalle strozzature energetiche".

"Comunicate queste osservazioni al portavoce del ministro, la risposta ricevuta è stata quella di portare di nuovo tutte e tutti i manifestanti in caserma. La campagna prosegue - concludono gli ambientalisti - nella convinzione che le assemblee cittadine deliberative siano lo strumento d’elezione di fronte al conclamato fallimento della politica, su temi dirimenti come la transizione ecologica".

Identificati, 12 attivisti sono stati poi portati via dai carabinieri della compagnia Roma Eur e da quelli del nucleo informativo del comando provinciale. Si trovano ora nella caserma dell'Eur. La loro posizione é al vaglio. Tutti verranno denunciati per manifestazione non autorizzata, alcuni che avevano già il foglio di via obbligatorio dal comune di Roma verranno anche denunciati per mancato rispetto di questo provvedimento. Per quelli non ancora colpiti da foglio di via obbligatorio, i carabinieri faranno una proposta al questore per farglielo avere.