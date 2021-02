Sciopero dei trasporti 8 febbraio: si fermano anche i bus Cotral

Anche i dipendenti Cotral si fermeranno per lo sciopero nazionale indetto per il prossimo lunedì 8 febbraio. A proclamare lo stop le organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl Una, Slm Fast Confsal e Faisa Cisal per 4 ore, dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8 e 30 e quelle alla ripresa del servizio, dalle ore 12 e 31.

Tutte le informazioni sulla modalità di sciopero saranno disponibili sul sito internet cotralspa.it e sull'account Twitter@BusCotral.

Le ragioni dello sciopero nazionale

In parallelo con una mobilitazione a livello nazionale aderiranno sempre nella stessa fascia oraria anche dipendenti di bus, metro, tram e linee ferroviarie, nello specifico per la Capitale la Roma-Lido, Roma-Giardinetti e Roma-Nord. Uno sciopero proclamato "per il rinnovo del contratto scaduto da tre anni", ma non solo.

"Durante l’emergenza sanitaria le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare, con grande senso di responsabilità, sommando ogni giorno alle criticità, proprie di un settore che da anni è in forte difficoltà, le complessità legate alle norme sulla tutela della salute di lavoratori e utenti - hanno spiegato i sindacati - il Trasporto Pubblico Locale così non funziona. È giunto il momento di avviare una vera riforma del settore".