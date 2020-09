Sciopero 25 settembre: a Roma metro e bus a rischio per 24 ore

Venerdì di sciopero dei trasporti per Roma. Il 25 settembre è infatti in programma una protesta indetta dai lavoratori aderenti al sindacato Usb. Uno stop di 24 ore su scala regionale che interesserà Atac, Roma Tpl e Cotral.

Sciopero 25 settembre: i mezzi a rischio

L'agitazione scatterà alle 10 e interesserà bus, filobus, tram, metropolitane, ferrovie Roma-Civitacastellana-Viterbo, Termini-Centocelle e Roma-Lido. Oltre a possibili ripercussioni anche sulle linee periferiche e sulle corriere extraurbane.

Le fasce di garanzia

I servizi saranno comunque regolari durante le fascia di garanzia dall'inizio del servizio diurno e sino alle 10 e dalle 17 alle 20. Il servizio non sarà invece garantito dalle 0.01 a inizio servizio diurno, dalle 10 alle 17 e dalle 20 sino al termine del servizio diurno. Nelle notti tra il 24 e il 25 e tra il 25 e il 26 settembre, potrebbero verificarsi riduzioni di servizio sulla rete notturna. Nella notte tra il 25 e il 26 settembre non sarà garantito il servizio delle linee metro, delle linee sostitutive serali della metro C e del tram 8.

Motivazione protesta

Alla base della protesta i mezzi pubblici all'80% della capienza nel Lazio. "Impensabile l'80% della capienza mantenendo le distanze" commentava 2 settimane fa il segretario Usb Michele Frullo. "E comunque non c'è nessuno che controlla", come già l'Unione sindacale di base aveva fatto notare quando il limite era il 60%. "Avevamo già fatto ricorso al Tar. Ora che i mezzi sono destinati a essere presi d'assalto invece di potenziare il servizio cosa si fa? Si aumenta la soglia per legalizzare quello che fino a oggi legale non era". A rischio c'è la salute degli autisti, ripetono dal sindacato, e quella di migliaia di utenti. "Poi però a scuola devono stare distanti" tuonano ancora dal sindacato. "Provvedimenti contraddittori che rendono senza senso le stesse precauzioni adottate e che sono destinati a favorire una diffusione molto forte dei contagi".

