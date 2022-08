L'escursionista romano in shock anafilattico dopo essere stato punto da un insetto

Punto da un insetto è andato in schock anafilattico per poi perdere conoscenza dopo essere riuscito a chiedere aiuto. A vedersela brutta un escursionista romano. Sono stati gli uomini del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas) del Lazio ad intervenire nella tarda mattina di ieri - lunedì 1 agosto - a poca distanza dal centro urbano di Leonessa, in provincia di Rieti, per recuperare un uomo andato in shock anafilattico a seguito della puntura di un insetto.

L'uomo, un romano di 51 anni, era impegnato in un'escursione quando è stato punto da un insetto. Rendendosi immediatamente conto della reazione allergica in corso ha inviato al fratello le proprie coordinate, perdendo conoscenza subito dopo. Lo stesso fratello ha allertato i soccorsi. Sul posto è giunta un'eliambulanza della Regione Lazio con a bordo il tecnico di elisoccorso del soccorso alpino che ha provveduto a prelevare l'infortunato tramite verricello.

Il 51enne è stato dunque elitrasportato all'ospedale di Rieti. A supporto delle operazioni di soccorso anche i carabinieri, una squadra di terra del soccorso alpino e del personale sanitario giunto sul luogo dell'incidente a bordo di un fuoristrada dei militari dell'arma.