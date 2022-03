La fuga di 'Schizzo', contromano e con sorpassi a 120 km/h: nascondeva 1400 dosi e un Rolex da 13000 euro

A centoventi chilometri orari, con il piede fisso sull'acceleratore e la fuga, anche per lunghi tratti in contromano e facendo una serie di sorpassi azzardati, con i carabinieri alle calcagna. 'Schizzo', un pregiudicato di Tor Bella Monaca, le ha provate tutte per evitare l'arresto, ma non c'è riuscito. D'altronde sulla Fiat Panda nera nella quale era a bordo, il 37enne in fuga nascondeva quasi 1500 dosi di cocaina pronte per la vendita e un orologio di lusso al polso, un Rolex Yacth Master, del valore di circa 13000 euro.

'Schizzo' è conosciuto alle forze dell'ordine. È il cognato di Giuseppe Moccia, coinvolto in passato in diverse indagini per droga e protagonista dell'aggressione a Tiziana Ronzio, e cognato anche di Vincenzo Nastasi detto 'O Principe di Tor Bella Monaca. Insomma, ha agganci e parentele importanti. I carabinieri che sorvegliano il quartiere delle 'torri', lo conoscono bene.

Lo scorso 4 marzo mentre stava passando in auto su via Tor Bella Monaca, i militari lo hanno fermato per un controllo. 'Schizzo' però non ne voleva sapere, così ha subito invertito la marcia, fuggendo ad alta velocità, contromano, su via di Tor Bella Monaca. È qui che è iniziato un lungo inseguimento, nel tardo pomeriggio di venerdì.

Con i carabinieri alle costole, il 37enne ha imboccato contromano via di Tor Bella Monaca, immettendosi sempre contromano nella rampa che conduce in via Anderloni. Scappando a tutta velocità, ha poi preso via dell'Archeologia e via Amico Aspertini. Una fuga condita da una serie di sorpassi pericolosi e invadendo più volte il senso di marcia opposto a quello percorso. Il tutto davanti ai cittadini che, attoniti, credevano di essere in un film.

La realtà, però, racconta altro. 'Schizzo', ormai senza via di scampo, ha deciso di abbandonare l'auto in via Restallino, fuggendo a piedi. Ormai a Torre Angela, è stato fermato in via Manfredini. I carabinieri che lo hanno bloccato, dopo averlo perquisito hanno trovato una busta con all'interno 1437 involucri di cocaina. Droga che, pesata, ha fatto segnare sulla bilancia 850 grammi.

Il 37enne in fuga, con sè aveva anche 200 euro e al polso un Rolex da 13000 euro. Non solo. In auto, c'era altra droga: un panetto da 500 grammi, sempre di 'coca'. In casa, altri 480 euro. Lo cocaina, il Rolex e la Panda sono stati sequestrati. 'Schizzo' è stato portato in caserma e il suo arresto è stato convalidato. Sarà a disposizione dell'autorità giudiziaria. Al momento ci si trova nella fase delle indagini preliminari, per cui per l'indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.