Ostia, lungomare invaso dalla schiuma dopo la mareggiata

Schiuma come "neve" che ha invaso il lungomare di Ostia. Lo strano fenomeno inodore, ha invaso la costa dopo una forte mareggiata che dalla notte del 21 novembre fino a oggi sta minacciando il mare di Roma, causando anche l'esondazione del Tevere alla foce.

Parte della schiuma è arrivata fin sui marciapiedi del lungomare del centro del litorale romano. Il fenomeno è localizzato solo ad Ostia e non a Fiumicino o Pomezia. L'effetto "neve", secondo quanto si apprende, è un fenomeno naturale che non deve destare allarmismi. La schiuma bianca è determinata dalla sollecitazione delle mareggiate di questi giorni alla decomposizione delle microalghe.

Un fenomeno naturale e innocuo, già accaduto in passato. Scentificamente si tratta di una "eutrofizzazione delle acque costiere influenzate dai fertilizzanti portati dal fiume Tevere". Questo fenomeno "ha prodotto una crescita a dismisura delle alghe planctoniche" che in caso di grande mareggiata, "vanno incontro a un altro fenomeno: quello della saponificazione". Un fenomeno quindi assolutamente non nocivo.