La schiuma bianca che ha invaso la strada in provincia di Roma

Un ammasso di schiuma sospetta che ha invaso la strada lungo via Cinquemiglia, ad Anzio. A scoprire l'anomala sono stati alcuni cittadini nel pomeriggio di domenica 7 gennaio.

Non è la prima volta che questo fenomeno accade all'altezza dell'incrocio con la via Ardeatina. Il comitato di quartiere di Padiglione ha segnalato l'episodio alla polizia Locale, alla commissione straordinaria e all'ufficio ambiente di Anzio.

L'associazione Città Insieme, ha anche attivato l'Arpa: "Poiché non è la prima volta che ciò accade, diventa importantissimo appurarne una volta per tutte l'origine e di conseguenza sanzionare severamente chi lo provoca. La cosa richiede assoluta severità e va affrontata col massimo impegno dalle autorità, locali e territoriali".

Anche a Roma in passato una schiuma bianca invase le strade. La spiegazione per quel fenomeno, in realtà, fu che dopo un periodo prolungato di siccità la pioggia, soprattutto se molto abbondante e violenta, aveva "ripulito" le strade sciogliendo residui di sporcizia, polline e altro materiale organico che, accumulandosi sull'asfalto, aveva creato una patina e la schiuma bianca poi. Ora si cercherà di capire se anche ad Anzio si tratta dello stesso fenomeno oppure no.