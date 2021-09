Alessandra Schilirò, la vice questore di Roma che ha parlato dal palco dei 'No Green Pass'. Il video dell'intervento

I 'No Green Pass', anche ieri, hanno voluto far sentire la loro voce a Roma. In piazza San Giovanni, per la manifestazione "Contro il green pass, per la Libertà e il futuro", organizzata da Ancora Italia, Movimento 3V, No paura day, Primum non nocere, Fisi e Fronte del dissenso a protestare - secondo i manifestanti - c'erano 100 mila persone.

Numeri che però non corrispondono a quelli della Questura che ne ha dichiarati 3mila. Qualche centinaio di manifestanti, non ancora soddisfatti della manifestazione, al termine dell'evento hanno bloccato il traffico nelle vie limitrofe a Piazzale Appio inscenando un piccolo corteo. Gli agenti della polizia e della Digos li hanno fermati per l'identificazione, saranno denunciati per il reato di blocco stradale e manifestazione non autorizzata. Identificate oltre 10 persone, ma le indagini continuano con l'analisi dei video registrati dalle telecamere di sicurezza nella zona.

Sul palco di "Contro il green pass, per la Libertà e il futuro" a dire no al "certificato verde" c'era anche Nunzia Alessandra Schilirò, vice questore di Roma, che interviene come "cittadina privata" ha parlato per oltre 10 minuti. Il suo intervento non era previsto nella scaletta, ma, a sopresa, Schilirò, citando Gandhi, ha invocato "la disobbedienza civile", come "dovere sacro quando lo Stato diventa dispotico".

"Il male nella storia non ha mai vinto", ha detto ancora. La vice questore gestisce anche un canale Telegram nel quale condivide i contenuti dei cosiddetti canali complottisti del Covid. Su Facebook Schirilò ha postato il video del suo intervento: "Mai avrei immaginato di finire sul palco e invece. Mai visto tanta gente a una manifestazione nella Capitale".