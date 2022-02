Schiaffi, calci e insulti come "metodi educativi" per i figli piccoli: padre a processo

Schiaffi, calci, pugni e altre punizioni corporali spacciati per “metodi educativi”, minacce e insulti dentro e fuori le mura di casa, i due figli piccoli diventati il bersaglio di una rabbia e di una violenza senza fine.

Un caso drammatico di maltrattamenti durati anni, iniziati quando le vittime, fratello e sorella, erano ancora molto piccole. I fatti sono stati illustrati in tutta la loro crudezza in un’aula del tribunale di Roma. Alla sbarra un uomo di 52 anni di Ostia accusato di “abuso continuato di mezzi di correzione e disciplina” e di lesioni personali aggravate.

Secondo l’accusa le violenze sono andate avanti per anni, intervallate da corse al pronto soccorso per medicare ferite e contusioni, con pesantissimi danni non solo fisici, ma anche psicologici. Gli episodi accertati dagli inquirenti restituiscono uno scenario in cui l’uomo, deciso a “educare” quei figli ritenuti "ribelli o irrispettosi", ricorreva ad abusi verbali e fisici, insultandoli e colpendoli con schiaffi, pugni e calci anche solo per avere fatto cadere un oggetto.

In un’occasione, ricostruiscono gli inquirenti, la figlia ormai adolescente sarebbe stata inseguita in strada, insultata e picchiata davanti al fratello più piccolo e ai passanti per non avere reso conto dei suoi spostamenti. In un’altra colpita con una manata che le ha procurato lesioni a tre dita di una mano, curate e refertate in pronto soccorso. E se i figli erano i bersagli preferiti, anche la madre - parte offesa nel procedimento - è stata più volte minacciata, anche di morte, quando ha tentato di difenderli.

Una situazione talmente grave da spingere i bambini a confidarsi con le maestre e a chiudersi in loro stessi, manifestando il forte malessere psicologico causato dagli abusi. E che alla fine è culminata in una denuncia, nel tentativo di uscire dall’incubo.