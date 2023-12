Prende a schiaffi l'ex compagna sul pianerottolo davanti ai figli piccoli

Ossessivo e possessivo. Un uomo violento che non ha accettato la fine della storia con la sua ex compagna. Da qui le violenze, andate avanti per anni, con l'uomo - un 43enne italiano - che ha cominciato a molestare, perseguitare sino ad arrivare ad aggredire la donna anche davanti ai figli piccoli.

L’uomo non aveva accettato la fine della relazione con la donna iniziata nel 2012 e terminata nel 2020. Da quel momento aveva iniziato a porre in essere una serie di condotte moleste e minatorie. Ha iniziato a perseguitare la donna con aggressioni sia verbali che fisiche e in particolare a fine ottobre, al culmine di una lite avvenuta in casa davanti ai figli minori, il 43enne ha preso a schiaffi la donna sul pianerottolo di una palazzina di Primavalle.

Cominciate le indagini gli agenti del XIV distretto Primavalle di polizia hanno ottenuto un provvedimento cautelare nei confronti dell'uomo. Sono poi stati gli stessi poliziotti a eseguire l’ordinanza di applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento, con applicazione del braccialetto elettronico, nei confronti del 43enne italiano che vessava l’ex compagna.