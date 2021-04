L'amore criminale di un imprenditore romano: picchia la compagna, scattano i domiciliari

E' stata picchiata, più volte. In una occasione anche tirata e trascinata per i capelli. Violenze alle quali una donna ha voluto dire basta, denunciando il suo ex, un imprenditore romano di 54 anni arrestato dalla per lesioni e maltrattamenti, entrambi aggravati.

L'indagine è iniziata a gennaio 2020, è giunta da parte del personale medico del Sant'Eugenio, il referto medico della donna, riportante fratture e una diagnosi di 21 giorni. Ascoltata con le cautele del caso dopo pochi giorni dai poliziotti, ha trovato la forza di sporgere denuncia contro il suo ex compagno.

Dalla denuncia raccolta è emerso che la donna era da tempo vittima di maltrattamenti da parte del 54enne, a causa delle varie e brevi interruzioni del loro rapporto sentimentale e della sua gelosia. I riscontri investigativi ottenuti hanno permesso di appurare diversi fatti accaduti in passato alla donna come quello in cui, a fine anno 2019, veniva trattenuta per i capelli e sbattuta più volte con la testa contro il cruscotto dell'auto.

In un altro episodio di violenza avvenuto ad inizio 2020, l'imprenditore l'ha invece colpita con schiaffi al volto e calci al corpo procurandole, appunto, le fratture al costato. Per tutto il 2020, nonostante le ammonizioni di avvicinamento, il 54enne era riuscito ad entrare nell'appartamento dell'ex compagna con una scusa, rompendole il telefono cellulare, per poi fuggire.

Il Codice Rosso attivato a seguito del nuovo accadimento, unito ai precedenti riscontri investigativi, hanno fatto sì che l'Autorità Giudiziaria emettesse un'ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari a carico dell'imprenditore romano, eseguita dai poliziotti del Commissariato Spinaceto, ponendo l'uomo nella condizione di non poter reiterare i propri gesti violenti ai danni della donna.