Schiaffi all'arbitro dopo l'espulsione: calciatore squalificato per 4 anni

Tornerà a calcare i campi di calcio dal 1° gennaio 2027, dopo aver scontato una squalifica di oltre 4 anni. Ad essere raggiunto dal provvedimento disciplinare un giovane calciatore della Tivoli Calcio 1919, colpevole di aver insultato e schiaffeggiato l'arbitro che lo aveva appena espulso. A renderlo noto il comitato regionale Lazio con il comunicato numero 67 del 24 novembre 2022. I fatti durante il match valevole per il campionato Under 16 regionale Eccellenza maschile disputato domenica 17 novembre fra il Fiano Romano e la Tivoli Calcio 1919.

In particolare come scritto nel referto del giudice sportivo "al 39° del II tempo l'arbitro espelleva il calciatore" (...) "per avergli rivolto espressione offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare lo avvicinava con atteggiamento minaccioso e lo colpiva con uno schiaffo al volto provocandogli forte dolore. Nella circostanza gli proferiva espressione gravemente minacciosa. Nonostante trattenuto dai propri compagni di squadra, colpiva con uno schiaffo alla mano l'arbitro reiterando nei suoi confronti altre offese".

Con il risultato in quel momento fermo sul 3 a 1 per i padroni di casa il "direttore di gara, a tutela della propria incolumità, al 39º del II tempo decideva di portare a termine la gara "Pro Forma" sul seguente punteggio: Fiano Romano - Tivoli C. 1919 3 - 1. L'arbitro, in conseguenza all'aggressione subita e persistendo il fastidio fisico, si portava presso l'Ospedale San Camillo De Lollis (a Rieti ndr) dove al Pronto Soccorso gli riscontravano Iperemia zigomo Sx. guaribile in gg. 2 s.c.

Interrotta la gara, il giudice sportivo: "Considerato che la responsabilità dell'anticipata conclusione della gara debba essere attribuita alla Società Tivoli C. 1919" ha quindi deliberato "di infliggere alla Società Tivoli C. 1919 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 nonchè l'ammenda di Euro 200". Pesante la sanzione per il calciatore squalificato fino al 31 dicembre 2026.