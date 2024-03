Alla stazione Termini c'è uno schiaffeggiatore seriale di donne

Prendeva a schiaffi le donne che gravitavano nell'area della stazione Termine. Un picchiatore seriale che è stato fermato dagli agenti dell'unità di sicurezza pubblica emergenziale della polizia locale.

L'uomo, un cittadino di nazionalità ceca di 37 anni, è stato bloccato mentre si trovava tra la folla di fronte l'ingresso della stazione. Un mese fa già una pattuglia della polizia locale era stata la prima a intervenire in aiuto di una vittima, colpita con uno schiaffo in pieno viso mentre scendeva dall'autobus a piazza dei Cinquecento.

Gli agenti avevano provveduto ad assicurarle nell’immediato le cure mediche, ricevendo, alcuni giorni dopo, denuncia per lesioni a carico dell'’uomo, di cui erano stati acquisiti i primi elementi per poter avviare le ricerche. Sono tuttora in corso accertamenti di via Macedonia.