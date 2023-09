Schiacciato dalle ruote del camion che stava controllando, grave un autotrasportatore

Schiacciato dalle ruote del camion che stava controllando. A rimanere gravemente ferito un autotrasportatore, soccorso dopo essere stato investito dal mezzo pesante che si era fermato poco prima per un guasto. Sessanta anni, il lavoratore è stato trasportato d'urgenza al policlinico Tor Vergata.

Sono da poco passate le otto di venerdì 1 settembre quando il camionista è costretto ad arrestare la corsa del mezzo pesante per un'avaria in viale di Tor Bella Monaca, direzione Grande raccordo anulare. In sosta all'altezza del Mcdonalds, in prossimità di un distributore di carburante, l'uomo ha tentato di riparare il guasto. Una volta sotto il mezzo pesante il camion si è presumibilmente sfrenato passando con gli pneumatici sul corpo dell'uomo, di fatto schiacciato.

Da subito in condizioni gravi sul posto è intervenuta un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio universitario del VI municipio. Grave, in codice rosso, l'uomo ha riportato una trauma alla colonna vertebrale e agli arti inferiori.