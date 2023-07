La collana, lo zaino, i bracciali: dagli effetti personali possibile svolta nel giallo dello scheletro di Casal Bertone

Una collanina con un crocifisso, uno zainetto nero, un accendino con l’immagine di Che Guevara, due braccialetti. Pur rovinati da tempo e intemperie, sono gli oggetti che potrebbero portare a una svolta nelle indagini sullo scheletro ritrovato nel cantiere di via Ettore Fieramosca, tra il Pigneto e Casal Bertone. Per gli inquirenti è la collanina, in particolare, a essere significativa, sempre che qualcuno la riconosca: potrebbe confermare che si tratta di Andreea Rabciuc, la 28enne di origini romene residente a Jesi, in provincia di Ancona, scomparsa il 12 marzo del 2022.

L’elenco degli effetti personali trovati sullo scheletro rinvenuto lo scorso 30 giugno all’altezza del civico 144 è scarno, ma qualcosa dice: oltre all’accendino blu con l’immagine di Che Guevara, la scientifica ha individuato e sequestrato alcuni elastici per capelli, due neri e uno arancione, due braccialetti, uno di gomma bordeaux e uno di perline di plastica viola, e poi la collana metallica argentata con il crocifisso e uno zainetto nero marca Denny Rose di nylon, con una grossa scritta “Love” sul davanti e una tasca con la zip. A questo si aggiunge un giubbotto smanicato imbottito, di un colore tra il verde e il blu, di marca Mustard.

Se siano o meno gli effetti personali di Andreea, è tutto da verificare. A oggi le uniche cose certe sono che lo scheletro trovato a Casal Bertone durante lavori di pulizia di un terreno di proprietà di Ferrovie dello Stato appartiene a una persona di sesso femminile di circa 30 anni che, a un certo punto della sua vita, si è rotta la mandibola. Lo dimostrano le due placche sul lato sinistro, che per il medico legale sono appunto segno di una frattura ossea risalente a diversi anni prima della morte. I carabinieri hanno già disposto le analisi del dna sullo scheletro, mentre la procura di Ancona ha già disposto una perizia sui resti per cercare di ottenere quante più informazioni possibile.

La scomparsa di Andreea

Se le analisi dovessero dare esito positivo, e venisse confermato che lo scheletro è di Rabciuc, ci sarebbe quantomeno una primissima risposta nel giallo della scomparsa della giovane donna. Di lei si sono perse le tracce nelle campagne di Montecarotto, in provincia di Ancona, il 12 marzo 2022.

Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, quella notte Andreea aveva litigato con il fidanzato, indagato per l'ipotesi di reato di sequestro di persona. È lui, a oggi, l'ultima persona ad averla vista: secondo il suo racconto, quella sera avevano litigato in modo molto acceso e Andreea si era allontanata a piedi, senza soldi né telefonino, alle prime luci dell'alba, decisa a raggiungere Jesi a piedi. Da allora nessuno ha più saputo niente di lei.