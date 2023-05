Scavalcano recinzione di una banca, bloccati writer in azione

Due cittadini spagnoli di 22 e 25 anni sono stati denunciati dai carabinieri intervenuti in via Lucrezia Romana, a Ciampino, perché trovati in possesso di due zaini contenenti 18 bombolette spray di vari colori che sono state sequestrate. Un terzo writer si è dato alla fuga. A scoprire i tre era stato il personale della vigilanza privata della sede di un gruppo bancario che ha sorpreso i due intenti a scavalcare il cancello di recinzione.

A seguito della segnalazione al 112, i carabinieri del Nucleo Radiomobile sono intervenuti sul posto dove hanno identificato i due giovani. Da una prima verifica non sono emerse tracce di eventuali imbrattamenti o danni alla struttura. I due sono stati comunque denunciati a piede libero per violazione di domicilio e segnalati alla procura.