Scavalca i tornelli della metro e colpisce guardia giurata con una testata sul volto

E' stato sorpreso mentre scavalcava i tornelli della fermata della metro B per viaggiare gratis. A notarlo la guardia particolare giurata in servizio alla stazione Ponte Mammolo. Nel tentativo di fermarlo l'addetto alla sicurezza è stato però aggredito, tanto da dover ricorrere alle cure dell'ospedale. Le violenze a Ponte Mammolo.

E' stato il vigilante in servizio alla fermata della linea B della metropolitana della via Tiburtina a richiedere l'intervento al 112 nel primo pomeriggio dello scorso 12 febbraio. Una volta sul posto l'uomo - un 59enne - ha raccontato ai carabinieri l'accaduto. Secondo la denuncia del vigilante un cittadino straniero - probabilmente nordafricano - dopo essere stato sorpreso a saltare i tornelli ha reagito alla richiesta della GPG di pagare il biglietto. Una violenta reazione con l'addetto alla sicurezza della stazione colpito in pieno volto con una testata.

Ferito il 59enne è stato trasportato all'ospedale Sandro Pertini in codice giallo e dimesso con una prognosi di dieci giorni. I carabinieri del nucleo radiomobile di Roma hanno quindi cominciato le ricerche dell'aggressore, riuscito al momento a far perdere le proprie tracce.

Il precedente alla metro Ponte Mammolo

Stazione della metro Ponte Mammolo dove lo scorso 12 ottobre si era verificato un episodio simile. In quel caso a essere aggredito fu un addetto alle pulizie, colpito con un pugno al volto. L'aggressore però ebbe sorte diversa. Dopo essere salito a bordo di un bus venne raggiunto dai carabinieri e fermato tramite l'utilizzo della pistola taser. A finire in manette fu in quel caso un 30enne nigeriano.

Ragazze aggredite in stazione dopo il concerto

Era invece il luglio del 2022 quando un altro uomo fu arrestato - questa volta dalla polizia - dopo aver aggredito sempre alla fermata Ponte Mammolo della metro due giovani ragazze che stavano tornando a casa dopo essere state a un concerto. A finire in manette fu allora un 29enne.