A Casal Bertone c'è uno scassinatore seriale di bancomat

Cacciavite ed un arnese in ferro. Questo il materiale da lavoro con il quale un ladro scassinava bancomat a Casal Bertone. A mettere fine alla sua 'attività' i carabinieri che lo hanno sorpreso mentre tentava di forzare un dispositivo Atm nel quartiere del IV Municipio Tiburtino.

L’uomo, nella notte tra martedì e mercoledì scorsi, armato di un cacciavite e di un arnese in ferro, ha tentato di scassinare l’estrattore delle banconote di uno sportello bancomat ubicato in via di Casalbertone. I rumori provenienti dalla strada hanno messo in allarme un residente che, vista la situazione dalla finestra di casa, ha immediatamente avvisato il 112.

La Centrale Operativa del Gruppo Carabinieri di Roma ha subito diramato la nota alle pattuglie di zona, che sono riuscite ad intervenire in tempo utile per bloccare il 30enne.

Identificato in un cittadino bulgaro di 30 anni, nella Capitale senza fissa dimora e con precedenti, l'uomo è stato portato in caserma ed arrestato con l'accusa di tentato furto aggravato e giudicato con rito direttissimo.