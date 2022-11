Scarpe, orecchini e occhiali falsi venduti all'Esquilino: 19 milioni di articoli sequestrati

Occhiali da sole, bigiotteria, scarpe, maglie e borse. Tutti prodotti falsi e non sicuri sequestrati dalla finanza tra i negozi dell'Esquilino e i magazzini della periferia est di Roma. Diciannove i milioni di articoli "tarocchi" e pronti ad essere venduti che hanno portato alla denuncia di 15 persone.

I baschi verdi di Roma hanno individuato 13 negozi che rivendevano i prodotti falsi e oltre 18 milioni di accessori per la casa, la persona e l'ufficio, aventi standard di sicurezza non conformi alla normativa comunitaria e nazionale e quindi potenzialmente pericolosi per la salute degli acquirenti.

La finanza ha fatto sapere che "continueranno anche gli accertamenti per ricostruire la filiera distributiva per risalire ai produttori della merce sequestrata che, se immessa sul mercato, avrebbe fruttato proventi milionari".