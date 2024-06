Da Roma alle campagne di Guidonia per abbandonare rifiuti in strada, incastrato dalle fototrappole

Da Roma alle campagne di Guidonia per abbandonare rifiuti ingombranti in strada. Un incivile, incastrato dalle fototrappole. Sono stati gli agenti della polizia locale del comune della provincia nord est della Capitale, al termine di un'attività d'indagine, a individuare il responsabile. Attraverso le fototrappole, infatti, gli uomini diretti dal comandante Paolo Rossi sono risaliti alla persona che, in località Tor Mastorta, aveva abbandonato, nei giorni scorsi, sedili di un'automobile e un sacco contenente rifiuti indifferenziati.

Le indagini prontamente avviate dal personale del Servizio sicurezza e infortunistica stradale, attraverso l'esame delle immagini, hanno consentito di accertare che l'intestatario del mezzo, non residente nel comune di Guidonia Montecelio, era proprietario di oltre 50 veicoli. A seguito dell'attività di osservazione predisposta dagli agenti, un uomo è stato fermato in via Casal Bianco a bordo del mezzo risultando, ai controlli effettuati, sprovvisto di documenti personali, di patente di guida e della polizza assicurativa.

Si è proceduto alla sua identificazione, alla denuncia penale ai sensi del Testo Unico ambientale e alla contestazione delle altre sanzioni, oltre a porre sotto sequestro il veicolo. Nei confronti del proprietario, si è proceduto anche per il reato di intestazione fittizia di autoveicoli.

"Mi complimento per l'attività svolta dal personale della polizia locale - dichiara il sindaco Mauro Lombardo -. Stiamo cercando, come amministrazione comunale, di porre la massima attenzione all'azione di prevenzione e contrasto all'abbandono dei rifiuti nelle aree e negli spazi pubblici. A questa attività si affiancherà, sempre di più, incrociando i dati in nostro possesso, quella dell'individuazione di quanti, pur usufruendo dei servizi, non risultano residenti nella nostra città. Nuclei familiari e singole persone che, quindi, evadono anche la tassa sui rifiuti".