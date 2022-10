Scaricano rifiuti sulla tangenziale est

I carabinieri della stazione Parioli hanno denunciato a piede libero 3 cittadini del Bangladesh di 50, 48 e 32 anni, per attività di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi in concorso.

In particolare, i militari impegnati in normali controlli del territorio, transitando in via del Foro Italico, sulla tangenziale est, hanno sorpreso i 3 presso una locale piazzola mentre erano intenti a disperdere al suolo rifiuti di vario tipo da un furgone. I 3 sono stati subito bloccati e identificati. Successivamente è stata interessata la società comunale Ama per effettuare la bonifica e la pulizia della piazzola mentre i 3 sono stati condotti in caserma. Il mezzo è stato sequestrato e affidato ad una ditta per la custodia Giudiziale.