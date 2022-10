Esquilino, ristruttura minimarket abusivo e scarica il bancone sul marciapiede

Ha effettuato lavori di ristrutturazione all’interno del minimarket e ha poi scaricato il bancone inutilizzato sul marciapiede. L’uomo è stato individuato dagli agenti del NAD (Nucleo Ambiente Decoro), durante i consueti controlli sull’abbandono dei rifiuti.

Un uomo di 55 anni, dopo aver effettuato lavori di ristrutturazione all’interno del minimarket in zona Esquilino, ha scaricato sul marciapiede antistante l’attività commerciale il bancone inutilizzato. Non solo, anche lamiere e tavole in legno. Gli agenti del Nad lo hanno individuato e rintracciato: dalle indagini condotte dai caschi bianchi, l’attività commerciale è risultata del tutto abusiva.

Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per circa 4000 euro, oltre alla segnalazione agli uffici del municipio di zona per i provvedimenti di competenza.