Lifting ai glutei: donna scappa dalla clinica senza saldare il conto (da 20mila euro)

Un lifting ai glutei. Poi la fuga con la ritidectomia (nome tecnico dell'operazione, ndr) eseguita meno di 24 ore prima e senza saldare il conto, da 20mila euro. Una corsa in auto, dove ad attenderla c'era il compagno con il motore acceso. A scappare con il sedere appena rassodato una donna. A raccontare l'accaduto il medico che l'ha operata Maximilian Catenacci, che oltre che sui social ha sporto regolare denuncia al III distretto Fidene-Serpentara di polizia.

"L'evasione" con ancora bende e medicazioni da una clinica di Montesacro. Il chirurgo plastico Maximilian Catenacci la racconta con molta ironia, sottolineando come "da ora in poi tutte le pazienti dovranno saldare tutti i preventivi con almeno 48 ore di anticipo". "Fuga da Alcatraz? - il post reso pubblico con un video sulla pagina facebook del medico - Naaa, noi abbiamo la fuga dalla clinica con drenaggi".

Professor Catenacci che racconta nel dettaglio: "Lifting glutei con protesi glutei (13.02.2024) e successivo “fugone” la mattina del giorno dopo (14.02.2024) per “non pagare il conto” o perché magari aveva fretta di andare a festeggiare San Valentino con tanto di drenaggi al seguito. Indaga il personale della polizia di Stato e magari chissà, che le Forze dell’ordine non possano convincere la Sig.ra" (...) "a riconsegnarci almeno i drenaggi (n.4 per l’esattezza). La prossima paziente che mi chiederà’ se questo tipo di intervento sia doloroso, la metterò in contatto direttamente con la caposala della mia clinica, così da farsi descrivere nei dettagli il post operatorio".

L'intervento tra sala operatoria, l'anestesia, le protesi, la parcella del medico e l'assistenza sanitaria si aggira intorno ai 20mila euro. La paziente però ne avrebbe versati solo mille come acconto.

"Scappandotene con tutti i drenaggi dalla clinica dove ieri (14 febbraio ndr) ti ho operata senza pagare il conto della Casa di cura - si legge in un altro post del professor Catenacci - delle protesi glutee che ti ho inserito, e dell’intera equipe chirurgica, per non dire che ci hai fatto passare ore con la polizia di Stato per denunciare l’intero accaduto e redigere gli atti da inviare alla procura della Repubblica, lo vuoi proprio sapere che cosa hai ottenuto? Te lo dico io: che da ora in poi, grazie a te, tutte le pazienti dovranno saldare tutti i preventivi con almeno 48 ore di anticipo rispetto la data prevista per il loro intervento".