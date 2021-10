"Volevo vedere il Colosseo": a 11 anni scappa di casa e va a Roma in treno

Voleva vedere il Colosseo e per questo ha preso un treno, da solo, per Roma. Ore di apprensione per la famiglia di una bambino di 11 anni scappato da scuola a Pontedera, in provincia di Pisa, per andare a Roma dove alla fine è stato trovato. "Volevo vedere il Colosseo", ha ammesso il ragazzino quando è stato fermato alla stazione Tiburtina dalla Polfer.

Agli agenti ha spiegato di aver viaggiato in treno, senza pagare il biglietto, nascondendosi dai controllori. L'allarme per la scomparsa aveva fatto scattare le ricerche da parte dei carabinieri di Pontedera. Il bambino è stato poi fermato alla stazione Tiburtina dalla polfer.