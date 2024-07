Scappa dal fidanzato violento, nel cellulare le foto delle violenze

Dopo l'ultima aggressione è scappata di casa, rifugiandosi al mare. È stata l'ultima volta perché il suo incubo, durato anni, è finito con i carabinieri che hanno arrestato il suo aggressore, il compagno e convivente.

L'ennesima storia di violenza sulle donne arriva da Tor San Lorenzo. La scorsa notte la vittima, 33 anni, ha chiamato il 112, poiché aveva appena avuto un'accesa discussione con il compagno, un italiano di 30 anni. La pattuglia della stazione carabinieri di Marina Tor San Lorenzo, immediatamente giunta sul posto, ha trovato in casa solo l'uomo che, sotto l'effetto di sostanze alcoliche, ha raccontato che dopo la discussione la donna si era allontanata volontariamente, senza portare con sé il cellulare.

Nel cellulare i militari hanno constatato la presenza di alcune foto della donna, con evidenti ecchimosi sulle braccia. Temendo il peggio, i militari con l'ausilio di altri carabinieri giunti in supporto dalla compagnia di Anzio, hanno effettuato delle ricerche in zona e dopo circa un'ora sono riusciti a rintracciarla, nella propria auto, nei pressi di uno stabilimento balneare della zona.

Anche in questo caso la donna ha raccontato di una lunga serie di maltrattamenti subiti dall'uomo, con il quale aveva spesso delle discussioni provocate dalla sua gelosia.

In passato però, non aveva mai richiesto l'intervento delle forze dell'ordine né aveva fatto ricorso a cure mediche. Nonostante la vittima non volesse sporgere denuncia dell’accaduto, sulla base delle informazioni raccolte, i carabinieri hanno arrestato l'uomo gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia. Al termine degli atti, il 30enne è stato condotto presso il carcere di Velletri.