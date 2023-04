Lo scambio di droga con il borsone nero con 10 chili di droga. Nei guai anche un minorenne

Uno scambio di droga in piena regola, fermato dai carabinieri, in pieno giorno, in pieno centro abitato. Siamo nella zona di Don Bosco, in via Calpurnio fiamma. Qui i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Casilina hanno arrestato tre persone, una donna di 33 anni, un uomo di 32 e un 17enne: per loro l'accusa è di spaccio e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

I militari transitando in via Calpurnio Fiamma, al Quadraro, hanno notato scendere da un’auto, guidata dalla donna, il 17enne con in mano un borsone nero dirigersi dall’altro lato della strada dove lo attendeva l’altro uomo a bordo di un secondo mezzo. Il ragazzo dopo aver consegnato la borsa è poi ritornato indietro. A quel punto, notato l’insolito movimento, i carabinieri sono intervenuti immediatamente bloccandoli e identificandoli tutti.

Nel borsone nero vi erano 100 panetti di hashish, del peso totale di 10 chili, e nell’autovettura guidata dalla 33enne, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 31 panetti da 100 grammi l’uno e 97 pezzi cilindrici del peso di 15 grammi, della medesima sostanza stupefacente per ulteriori 4,55 Kg. Nelle abitazioni dei 3, a seguito di perquisizione, i militari hanno rinvenuto la somma contante di circa 1300 euro. Dopo l’arresto i tre sono stati condotti in caserma a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Presso le aule di piazzale Clodio, il Tribunale di Roma ha convalidato gli arresti della 33enne e del 32enne, che sono poi stati portati in carcere; il minore è stato condotto presso il centro di giustizia minorile di Roma, via Virginia Agnelli.