Un caso di scabbia in una scuola di Aprilia. A darne notizia è, attraverso il suo sito internet, lo stesso istituto scolastico, il comprensivo "Arturo Toscanini". Una nota in cui "si comunica che è stato accertato un caso di scabbia nel nostro istituto".

Nella circolare di evidenzia che "si evidenzia pertanto che le probabilità di contagio sono molto basse in ambito scolastico. Non potendo tuttavia escludere con certezza il rischio, si invitano i genitori a controllare i propri figli, ponendo particolare attenzione alla comparsa di sintomi quali prurito e lesioni cutanee. Nel caso compaiano tali sintomi, si consiglia di accompagnare il proprio figlio dal medico curante o dal pediatra per una visita di controllo. Il personale ausiliario della scuola intensificherà le normali pulizie a garanzia dell’igiene ambientale; si precisa comunque che i parassiti non sopravvivono più di tre-quattro giorni nell’ambiente al di fuori della pelle. La situazione continuerà ad essere attentamente e scrupolosamente monitorata e saranno resi noti eventuali ulteriori sviluppi".

Si spiega che "la scabbia è un’infezione contagiosa della pelle causata da un parassita molto piccolo che si annida sotto l’epidermide procurando intenso prurito. Senza creare inutili allarmismi, si precisa che il contagio avviene in genere per contatto diretto e prolungato, pelle contro pelle; l’acaro della scabbia si annida tra lenzuola, biancheria, coperte e asciugamani, che dunque vanno sottoposti a lavaggio caldo nelle comuni lavatrici domestiche".

La circolare sul sito della scuola