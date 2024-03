Sayanbull, chi è il trapper della 'Shangai' di Roma: pestaggi e video violenti per i suoi 100 mila "seguaci"

Sayanbull, al secolo Alex Refice, è un trapper di 29 anni molto conosciuto a Roma. Uno di quelli troppo spesso più noti per i fatti di cronaca che per le rime, come già successo in passato sia e lui che ad altri suoi "colleghi". Nato nella 'Shangai' della Capitale nella borgata di Tor Marancia, Sayanbull ha iniziato il suo percorso musicale nel 2018 fondando il collettivo Shangai Blood insieme a Suburbio e Wabe Db, altri due nomi della scena romana. Gli ambienti che frequenta e le situazioni difficili che ha vissuto in prima persona negli anni della sua formazione, lo hanno portato a compiere delle scelte sbagliate, come lui stesso non ha mai nascosto.

Le collaborazioni

Poi la musica anche con le collaborazioni con nomi noti come il discusso cantante Niko Pandetta e Guè, che lo hanno portato ad avere 110000 follower su Instagram, una grande platea che fa da cassa di risonanza ai suoi lavori. Ne è la testimonianza il maxi raduno che aveva organizzato per il suo ultimo videoclip. L'appuntamento dato sui social, le moto, e volti nascosti da passamontagna con il teschio e il video in stile Fast and Furious, tutto senza autorizzazioni.

Il blitz delle "guardie"

È bastato poco per trasformare via dell'Accademia Peloritana, nella zona Tor Carbone, in un set. Una strada isolata, dritta e lunga, senza case né negozi: ideale per girare un video in pieno stile gangsta trap, come lui stesso ha detto.

Si sono presentate oltre 40 persone. Derapate, sgommate, corse oltre i limiti e le immancabili impennate. Dopo un po', si è presentata sul posto la polizia di Stato insieme ai vigili e alla Stradale: due sequestri amministrativi e una patente sospesa. È il bilancio del blitz delle "guardie" che, come Refice ha detto, non gli hanno rovinato la festa.

I pestaggi

Non è la prima volta che Sayanbull ha avuto a che fare con le forze dell'ordine. Il primo episodio, che risale al 7 marzo 2020, lo ha visto pestare i trapper Gallagher, Ski e Wok. Una aggressione ripresa e diffusa anche su YouTube, commentata anche da Fedez. Secondo quanto ricostruito all'epoca, il branco di Sayanbull - con lui c'erano altre tre persone - irrompe in uno studio di registrazione musicale dove gli altri trapper stavano facendo delle prove, dando così il via alla violenza cieca. I quattro, impedendo fisicamente ogni via di fuga, hanno colpito senza alcuno scrupolo le vittime anche con tecniche di arti marziali e pugilato.

Durante l'aggressione, le vittime, sanguinanti sono state costrette a restare in ginocchio e con lo sguardo rivolto in basso, a sottolinearne quella che gli inquirenti definiscono "la sottomissione agli aggressori". Le violenze si sono protratte per almeno un'ora. Poi una seconda violenza. Refice e i suoi amici hanno pestato un passante, un cittadino bengalese, lasciandolo privo di sensi.

Le canzoni

D'altronde il 29enne di Tor Marancia non lo ha mai nascosto questo suo lato, quasi un vanto. Il trapper romano, infatti, anche con la musica racconta senza mezzi termini quello che vive e vede quotidianamente. I testi delle sue canzoni, infatti, raccontano una Roma complicata e violenta, smossa spesso da vizi proibiti, e la voce di Sayanbull racconta in prima persona delle sue "avventure".