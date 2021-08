Sauro Vitali scomparso da Ariccia, l'appello della sorella: "Avvistato a Frascati"

Si cerca ancora Sauro Vitali, l’uomo di 60 anni scomparso lo scorso 4 agosto dal pronto soccorso dell’ospedale dei Castelli di Ariccia. L’ultimo avvistamento risale all’11 agosto a Frascati, nella piazza centrale.

“Chiedo a tutti di prestare la massima attenzione - è l’appello della sorella dell’uomo, Angela - In particolare per chi risiede nella zona di Frascati”. Una squadra di volontari della Protezione Civile è subito arrivata a Frascati per le ricerche, iniziate domenica pomeriggio e proseguite anche lunedì mattina.

L’uomo, ospite di una RSA di Lanuvio, era stato portato in ospedale il pomeriggio di mercoledì 4 agosto, e poco dopo l’arrivo, intorno alle 16.30, ha fatto perdere le sue tracce. La preoccupazione sale perché Vitali soffre di diabete e deve necessariamente assumere farmaci salvavita per tenere sotto controllo la patologia.

Sauro Vitali è alto 1,78, è di corporatura robusta e ha carnagione olivastra, occhi castani e capelli brizzolati. Al momento della scomparsa indossava bermuda verde militare, t-shirt e ciabatte. Un avvistamento è stato registrato il giorno stesso della scomparsa proprio a una fermata del bus di Fontana di Papa, elemento che rafforza l’ipotesi che sia arrivato nella Capitale.

Chiunque avesse informazioni su di lui o lo avesse avvistato può chiamare le forze dell’ordine per segnalare, e i numeri 3476663671 e 3454862021.