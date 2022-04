Sasso contro bus, spaccato un finestrino

Un sasso contro il finestrino del bus con la pietra che ha infranto uno dei finestrini del mezzo pubblico. E' accaduto nella tarda mattinata di martedì a bordo di un bus della linea Roma Tpl che si trovava in servizio a San Basilio. A parte la paura - ed i danni - nessuno è rimasto ferito.

I fatti intorno alle 12:30 del 26 aprile quando da un'auto in quel momento ferma in piazza Urbania, su viale del Casale di San Basilio, è stata lanciata una grossa pietra da un uomo. Infranto il vetro del bus l’automobilista si è dato alla fuga.

Richiesto l'intervento al 112 sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato Sant'Ippolito di polizia. Ascoltati il conducente ed i passeggeri presenti sul bus 404 i poliziotti hanno cominciato le ricerche dell'automobilista, al momento riuscito a dileguarsi fra le strade del quartiere del IV municipio Tiburtino.

Sasso contro un bus in via Giolitti

Quanto accaduto nella periferia nord est della Capitale segue di 24 ore un episodio simile, verificatosi all'Esquilino, dove una passeggera ha lanciato un sasso contro il cruscotto di un autobus danneggiandolo. In questo caso, a scatenare la reazione della passeggera - una cittadina straniera - il suo rifiuto di indossare la mascherina per salire a bordo del 71 della linea Atac che si trovava in via Giovanni Giolitti, a due passi dalla stazione Termini.

Scagliata la pietra e danneggiata la vettura la passeggera si è poi data alla fuga prima dell'arrivo sul posto degli agenti del commissariato Porta Pia.