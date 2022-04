Sasso contro il parabrezza del bus, paura a bordo

Una grossa pietra contro il parabrezza del bus. Paura per i passeggeri di un mezzo pubblico in transito domenica sera in zona Ottavia, preso di mira da un uomo che gli ha lanciato contro un sasso. E' accaduto in via Casal del Marmo, altezza civico 19 intorno alle 20:30 di domenica 3 aprile.

A richiedere l'intervento alla polizia è stato il conducente dell'autobus Atac della linea 904 in servizio nel quadrante nord ovest della Capitale dopo che il mezzo pubblico che stava conducendo è stato colpito al vetro anteriore da una grossa pietra. Danneggiato il finestrino, l'autoferrotranviere ha proseguito la sua corsa allertando il 112.

In via Casal del Marmo sono quindi intervenuti gli agenti del commissariato Aurelio di polizia che hanno trovato un uomo in strada, visibilmente ubriaco. Fermato non senza difficoltà è stato identificato in un cittadino albanese di 19 anni.

Sottoposto a fermo con le accuse di resistenza e danneggiamento la sua posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria.