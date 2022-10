Sassaiola contro bus in marcia, distrutto finestrino dell'autista

Paura a Roma est. In via San Biagio Platani, ignoti hanno lanciato sassi contro una vettura della flotta della RomaTpl. L'autobus della linea 057, in quel momento con a bordo alcuni passeggeri rimasti illesi, è stato centrato sul lato del conducente. Il vetro che protegge il posto di guida è andato in frantumi.

L'autista RomaTpl, seppur sotto choc, ha dato l'allarme intorno alle 6:50. Sul posto la polizia di Stato che sta indagando per cercare i responsabili dell'atto vandalico. Le pietre lanciate sono state sequestrate. Il mezzo, in attesa di riparazione, è stato portato in deposito. È il secondo episodio in pochi giorni. Sabato, intorno alle 20, un episodio simile in via Ballao angolo via Urzulei, riguardante un autobus della linea 555.

In quel caso l'autista aveva raccontato ai carabinieri di aver incrociato due giovani di etnia rom di 16/18 anni mentre percorreva via Ballao e precisamente all'incrocio con via Urzulei, fornendo una descrizione degli autori dell'atto vandalico. Una decina di metri il conducente ha poi sentito il tonfo e il vetro del bus in frantumi. Un dinamica simile a quella accaduta in via San Biagio Platani.